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Kaçak savcılar için Difüzyon mesajı

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Dışişleri Bakanlığına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilen difüzyon mesajında, Öz ve Kara hakkında 10 Ağustos günü Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi...

Kaçak savcılar için Difüzyon mesajı
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Dışişleri Bakanlığına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilen difüzyon mesajında, Öz ve Kara hakkında 10 Ağustos günü Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama talepli yakalama kararı verildiği belirtilerek, suçluların iadesine dair Türkiye ile arasında ikili sözleşme bulunan ülkelere bu mesajın yollanarak iadesinin sağlanması talep edildi. 

DİFÜZYON NEDİR?

Difüzyon mesajı, kırmızı bülten çıkarılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla kaçak kişilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde ilgili ülke İnterpolü tarafından diğer ülke İnterpollerine çekilen dağıtımlı yazı anlamına geliyor. 

Yüksel KOÇ / DHA

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