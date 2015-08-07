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Jandarma Komutanlığına roketatarlı saldırı

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Güncel Haberleri  Jandarma Komutanlığına roketatarlı saldırı haberi Vanda na terör örgütü mensuplarınca roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadı. AA Başkale ilçesi sınırlarındaki...

Jandarma Komutanlığına roketatarlı saldırı
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Güncel Haberleri 
Jandarma Komutanlığına roketatarlı saldırı haberi
Vanda na terör örgütü mensuplarınca roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadı.
AA

Başkale ilçesi sınırlarındaki Van-Hakkari karayolunda bulunan Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığına, PKK'lı bir grup terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Karakolda görevli askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma devam ettiği sırada, patlayıcı yüklü bir otomobil, karakolun ve karayolunun güvenliğini sağlayan taktik tekerlekli zırhlı araca çarparak infilak etti.

Alev alan araçlara çatışmanın sürmesi nedeniyle müdahale edilemedi, askerlerde can kaybı ve yaralanma olmadı. Patlayıcı yüklü araçta ise terörist olup olmadığının yapılacak incelemeyle tespit edileceği öğrenildi.

Zaman zaman çatışmanın devam ettiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.

 
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