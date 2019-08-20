İzmir’deki orman yangını 47 saattir devam ediyor

Yangın, İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde Pazar günü saat 13:00'te başladı, Salı oldu hâlâ devam ediyor. Kontrol altına bile alınamadığı gibi alevler Seferihisar bölgesine de sıçradı.

Şu ana kadar 500 hektar ormanlık alan yok oldu. Gözümüzde canlanabilmesi açısından basit bir hesapla, bu alan nizami ölçülerde 1000 futbol sahası büyüklüğünde!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. 500 hektarlık alanda etkili olan ve kırsal Çatalca ile Beyler mahalleleri yakınlarında yoğunlaşan yangına 20 helikopter, 200 arazöz ile müdahale ediliyor. Bu arada gelen ihbarlar doğrultusunda yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı da araştırmaların sürdüğü bildirildi.

AA

Karabağlar Tırazlı Mahallesi’nde geçen pazar günü saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Menderes’ten Ürkmez ve Seferihisar ilçesi yönüne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik alana yayılan yangının ekiplerin aldığı önlemlerle köylere ulaşması engellendi. Yangının başlangıcından beri bölgede bulunan ve dün gece boyunca da söndürme çalışmalarına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece görüş sistemi takılı helikopterden ekipleri koordine etti. Yangın, rüzgarın de etkisini azaltmasıyla birlikte kırsal Beyler ile Çatalca mahalleleri yakınlarında yoğunlaştı. 500 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının 20 helikopter, 200 arazöz ve orman işçileri ile sürdüğü bildirildi. Bu arada çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili özellikle vatandaşlardan gelen bazı ihbarlar sonrasında sabotaj olma ihtimaline karşı ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AA

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN ‘GECE’ UÇUŞU

Karadaki yangın söndürme ekiplerinin koordinasyonunu amacıyla Türkiye’de ilk defa, Karabağlar’da önceki gün başlayan yangınla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla gece uçuşu gerçekleştirildi.Pakdemirli, uçuş sonrası Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi’ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, söz konusu uçuşun, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’de gerçekleştirilen “ilk gece koordinasyon uçuşu” olduğunu söyledi.Yer ekiplerinin termal kameraların çektiği görüntüleri ve GPS koordinatlarını işlediğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:”Onları da iş emirleri olarak sahaya dağıtmaya başladılar. Geceyi biraz daha verimli geçirmiş olduk. Genel itibarıyla, kuzeybatı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabii alttan alta mutlaka kökten yanmalar var ama önemli bir kısmının aslında ateşin ferinin söndüğünü izlemekteyiz.”

Genel itibarıyla gece uçuşundan sonra ekibin daha moralli olduğunu aktaran Pakdemirli, daha kötü bir tablo beklediklerini ancak iyi bir tabloyla karşılaştıklarını vurguladı.

AA

‘ÖĞLEDEN EVVEL KONTROL ALTINA ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ’

“Yangını kontrol altına alınma aşamasına gelindi mi?” sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bir miktar da alaca karanlıktan opsiyon kullanarak hava araçlarını kullanmaya başlayacaklarını ve önemli noktalara sabah saatleri itibarıyla çok hızlı şekilde müdahale edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama dediğim gibi yangın tamamen söndürülmeden biz bu işi söndürdük demeyiz. Ben bölgeden ayrıldığım zaman şundan emin olun; demek ki her şey kontrol altında, soğutma söndürme çalışmaları devam ediyordur. Biz tamamen bu işi emniyet altına alana kadar, başta ben olmak üzere tüm ekip buradayız. İnşallah en kısa zamanda neticeyi alacağız.”

AA

KUŞLAR, YANGINDAN KAÇTI

Dün öğlen saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Seferihisar sınırlarına kadar sıçradı. Ekipler, dünden bu yana yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 500 hektarlık bir alanı etkilediği bildirilen yangın nedeniyle bazı hayvanlar da zarar gördü. Aralarında yırtıcıların da bulunduğu kuşların yangından kaçtığı ve elektrik tellerine sığındığı görüldü.

ÇIKIŞ NEDENİ MANGAL ATEŞİ Mİ?

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yangının mangal ateşinden çıktığı iddialar arasında.

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FOTO : AA