İzmirde yaz yağmuru hayatı felç etti

İzmirde son günlerde sıcak ve nemin etkisiyle bunaltıcı yaz günleri geçiren vatandaşlar, kent genelini kaplayan toz bulutunun ardından yağan sağanak yağışla zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı, bazıları...

İzmirde son günlerde sıcak ve nemin etkisiyle bunaltıcı yaz günleri geçiren vatandaşlar, kent genelini kaplayan toz bulutunun ardından yağan sağanak yağışla zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı, bazıları ise yaz günündeki yağmurun keyfini çıkardı.



Yağmur nedeniyle trafik felç olurken, yağmur kazalara da neden oldu. Çobançeşme-Konak seferini yapan 46 numaralı 35 R 2838 plakalı belediye otobüsünü kullanan Fuat Şen yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otobüs yol kenarındaki bir evin balkonuna çarparak durabildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Şen yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Şen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



YOL ÇÖKTÜ, AMBULANS MAHSUR KALDI



Karabağlar İlçesinde ise göreve giden ambulans Bozyaka Mahallesi 5714/1 sokak üzerinde aşırı yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu çukura düştü. Mahsur kalan ambulans belediye ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarıldı. Öte yandan Balçovada geçtiğimiz günlerde hizmete giren teleferik sağanak yağış nedeniyle arızalandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda seferler normale döndü.



Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)