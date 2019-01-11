İzmir’de sel felaketi

İzmir'in Tire ilçesindeki beş mahallede etkili sağanak sele neden olurken, Tire-Belevi karayolunu açma çalışmaları devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak, İzmir genelinde etkili oldu. Sağanak, en çok ise Tire ilçesindeki mahallelerde etkili olurken kuvvetli sağanak nedeniyle Akyurt, Çayırlı, Büyükkale, Alaylı, Küçükkale, Halkapınar, Üzümler mahallerinde sel meydana geldi. Tire-Belevi karayolu, taşkınlar nedeniyle trafiğe kapandı ve bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yolun trafiğe kapanmasından dolayı bölgeye itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı vatandaşları mahsur kaldıkları noktalardan kurtardı.

AA

SEL ÖZELİKLE AKYURT MAHALLESİ’Nİ VURDU, KÖPRÜ YIKILDI

Sel, özelikle Akyurt Mahallesi’ni vururken etkili sağanak nedeniyle Akyurt Köprüsü’nün bir kısmı yıkıldı. Bazı ağaçlar da sel sebebiyle zarar görürken bölgede bulunan mahalle mezarları da tahrip oldu. Bölgedeki tarım arazilerinin ise adeta bir göleti andırdığı görülürken mahsullerin de zarar gördüğü kaydedildi.

AA

“CAN KAYBI YOK”

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, “İlçede kriz masasını oluşturduk. Tire Belediyesi karayolları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm imkanları seferber ediyor. Ciddi anlamda bir doğal afet yaşıyoruz. Öğrenci servislerin okullara ulaşamadığı bilgisi aldık. O bölgede bulunan okullardaki eğitime bir gün ara verildi. Hasar tespit çalışmaları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Bölgede çok şükür can kaybı yok” dedi.

İHA

AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve su baskını yaşanan bölgelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

AA