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İzmirde belediye otobüsüne molotof kokteyli saldırı

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Olay, bugün gece saatlerinde Ballıkuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan Çiftçi yönetimindeki 35 DRB 90 plakalı İZMİR Büyükşehir Belediyesine bağlı 35 numaralı Ballıkuyu-Konak hattında çalışan ESHOT yolcu otobüsünün önünü...

İzmirde belediye otobüsüne molotof kokteyli saldırı
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Olay, bugün gece saatlerinde Ballıkuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Erhan Çiftçi yönetimindeki 35 DRB 90 plakalı İZMİR Büyükşehir Belediyesine bağlı 35 numaralı Ballıkuyu-Konak hattında çalışan ESHOT yolcu otobüsünün önünü kesen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 8 kişilik grup ellerindeki molotof kokteylini otobüsün ön kısmına atarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

 

Otobüs şoförü Çiftçi yolcuları indirdikten sonra kendi imkanlarıyla yanan otobüsü söndürdü. Otobüste maddi hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve otobüste parmak izi çalışması yapan polis, saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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