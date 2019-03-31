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İzmir'in yeni Belediye Başkan adayı Tunç Soyer

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Kesin olamayan sonuçlara göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Mustafa Tunç Soyer kazandı

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İzmir'in yeni Belediye Başkan adayı Tunç Soyer
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Kesin olmayan sonuçlara göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Mustafa Tunç Soyer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mustafa Tunç Soyer 1 milyon 338 bin 40, AK Parti adayı Nihat Zeybekci 886 bin 669 oy aldı.


TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara'da doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak görev yaptı. İsviçre Webster Koleji'nde "Uluslararası İlişkiler" ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında yüksek lisans yaptı.

Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi.

2009-2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası.

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