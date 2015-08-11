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İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

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Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H'ye yönelik 2 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı
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İzmirde terör örgütü PKKnın gençlik yapılanması YDG Hye yönelik iki ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve TOMA ekiplerinin desteğiyle Menemen ilçesinin Asarlık Mahallesi ile Torbalı ilçesinde şafak operasyonu düzenledi.

Önceden belirlenmiş çok sayıdaki adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, polis helikopteri de destek verdi.

Yaklaşık 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda bazı evlerin açılmayan kapıları koçbaşı ile kırılırken, çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı.

Operasyonda, Asarlıkta 8, Torbalıda 8 olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda pompalı av tüfekleri, tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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