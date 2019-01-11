banner255
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
5 0
Bir günde yarım metre kar yağacak
Bir günde yarım metre kar yağacak
20 0
 
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
25 0
Kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler
Kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler
232 0
'Kaş yapayım derken göz çıkarmak’ bu olsa gerek
'Kaş yapayım derken göz çıkarmak’ bu olsa gerek
44 0
Piro ara verme düşüncesinde
Piro ara verme düşüncesinde
216 0
Enerji Dostu İpuçları
Enerji Dostu İpuçları
44 0
banner82

İzmir'de eylem yapmak isteyen işçilere müdahale

banner27

İzmir'de, Genel-İş Sendikası'na bağlı işçiler, İzmir Belediye Başkanlığı Binası girişinde eylem yapmak isteyince polis müdahale etti. Polisin biber gazı ve copla dağıttığı gruptan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

banner210
İzmir'de eylem yapmak isteyen işçilere müdahale
banner215

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İZENERJİ'de örgütlü bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlattı.

İZSU, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar Müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler sürerken, taşerondan kadroya geçen işçiler de toplu iş sözleşmesine dahil edildi. Belediye ise sendikanın yetkisine itiraz etti.

Şube Başkanı Arif Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yapılan görüşmelerde, kendilerine itirazı geri çekeceğini söylediklerini, ancak bunun yapılmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler, eylem yapmak istedi.

İşçiler; ''Toplu sözleşme hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz'' pankart taşıyıp slogan attı.

İşçilerin yolunu kesen polis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, eylemin başkanlık kapısı önünde değil başka bir yerde yapılmasını istediğini söyledi. Ancak işçiler kabul etmedi. Çevik kuvvet ekipleri de biber gazı ve coplarla işçilere müdahale etti. Çok sayıda işçi ve sendika yöneticisi gözaltına alındı.

Olayların ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hak arama mücadelemiz, basın açıklaması hakkımız bugün antidemokratik şekilde elimizden alındı, polis şiddeti ile karşılaştık. Sizin ileri demokrasiniz bu mu? Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılına kadar mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı da yapacağız. Gelin sıkıyorsa hepimizi alın. Biz sadece İZENERJİ işçisi değiliz, Türkiye genelinde yüz binlerce işçiyiz.''

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.