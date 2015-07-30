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İzmir'de Atatürk'e büyük saygısızlık

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İzmir'in Menemen İlçesi'ndeki Kemal Atatürk Parkı'nın tabelasındaki bazı harfler kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü.

İzmir'de Atatürk'e büyük saygısızlık
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Koyundere ile Asarlık Mahalleri arasındaki Kemal Atatürk Parkının 3 girişinde bulunan, tak şeklindeki, isminin yazılı olduğu tabelalardan biri dün (salı) saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Tabelaki K ve E harfleri ile Parkı kelimesi söküldü.

Bu durum sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıldı. Ortaya çıkan çirkin manzara büyük tepki çekti. Bazı vatandaşlar da Ataya yapılan bu saygısızlığı belediyeye bildirdi. Bunun üzerine Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahinin talimatıyla tabela yarım saat içinde yenisiyle değiştirildi.

BAŞKAN FACEBOOKTAN KINADI

Başkan Şahin, sosyal paylaşım sitesi Facebooktaki sayfasından Atatürke yapılan saygısızlığı kınadı. Şahin paylaşımında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk e yapılan bu saygısızlığı kabul etmemiz söz konusu olmamakla beraber, yapılan bu çirkin hareketi kınıyoruz yazdı.

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