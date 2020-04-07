İşte il il Türkiye'de koronavirüs vakalarının haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen corona virüsü vakaları ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta.

* Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak.

* Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün.

* Ankara’dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo.

CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI

Bakan Koca, son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildiğini ve 76 can kaybı yaşandığını açıkladı.

Türkiye’deki toplam vaka sayısı 34 bin 109’a can kaybı ise 725’e yükselmiş oldu.

Tedavi edilen hasta sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.

İstanbul Avrupa Yakası tablosu

İstanbul Anadolu Yakası tablosu

İstanbul tablosu

İzmir tablosu

Kocaeli tablosu

Sakarya tablosu

Zonguldak tablosu