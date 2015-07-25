İşte F-16'lar'ın Kuzey Irak'ta vurduğu PKK kampları

Terör örgütü DAEŞ mevzilerine yönelik Türk Silahları Kuvvetleri tarafından dün yapılan hava harekatı operasyonunda kinci bir dalga geldi. F-16'lar önce Suriye’deki DAEŞ hedeflerini sonra da Kuzey Irak’taki PKK hedeflerini bombaladı. Kuzey Irak'ta PKK'ya ait Zap, Haftanin, Metina, Kandil, Avaşin ve Basyan'daki kamplar vuruldu.

F-16'LAR DİYARBAKIR'DAN HAVALANDI

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 3 kol halinde kalkan dokuz F-16 savaş uçağı saat 22.55 sıralarında Çukurca'dan sınırı geçerek Irak hava sahasına girdi. Türk savaş uçakları saat 22.55'ten itibaren Kuzey Irak'ta bulunan PKK'ya ait hedefleri bombaladı.

5 BÖLGEDEKİ ÖNCEDEN BELİRLENEN KAMPLAR VURULDU

Diyarbakır'daki hava üssünden kalkan F-16'lar, Irak'taki Dohuk'un doğusundaki PKK'nın üslendiği Zap bölgesiyle yine ZAP'ın doğusundaki Avaşin, Metina, Basyan, Kandil, Amediye'nin çevresi ve Hınerek bölgesine bomba yağdırdı. 5 bölgede bombalanan hedefler arasında örgüte ait eğitim tesisleri, sığınaklar ve uçaksavar bataryalarının olduğu öğrenildi.

Türk jetlerinin Kuzey Irak'taki kampları Meclis'ten daha önce geçen tezkereye dayanarak bombaladığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Türk jetleri 01.15'te Kandil ve Şemdinli'nin karşısında bulunan Hakuk'u bombaladı.