İşte Başbakanlıkın yeni logosu!

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; yeni tasarlanan altın rengindeki logonun ortasında daha önce olduğu gibi Türk bayrağı yer aldı. Logonun kenarları da Anadolu kültürünün başat sembollerinden biri olarak öne çıkan 8...

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; yeni tasarlanan altın rengindeki logonun ortasında daha önce olduğu gibi Türk bayrağı yer aldı. Logonun kenarları da Anadolu kültürünün başat sembollerinden biri olarak öne çıkan 8 köşeli yıldızın art arda asimetrik çoğaltılmasıyla elde edildi.

Logoda; Anadolu coğrafyasının medeniyetleri ve Osmanlı ve Selçuklu etkilerinin de simgelendiği belirtildi.



Ortasında Türk bayrağı yer alan logoda, 64 köşe bulunuyor ve her köşe ayrı bir etik değeri simgeliyor. AA-İHA



Başbakanlıkın eski logosu buydu.