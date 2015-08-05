İşte Başbakanlıkın yeni logosu!

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; yeni tasarlanan altın rengindeki logonun ortasında daha önce olduğu gibi Türk bayrağı yer aldı. Logonun kenarları da Anadolu kültürünün başat sembollerinden biri olarak öne çıkan 8 köşeli yıldızın art arda asimetrik çoğaltılmasıyla elde edildi.
Logoda; Anadolu coğrafyasının medeniyetleri ve Osmanlı ve Selçuklu etkilerinin de simgelendiği belirtildi.
Ortasında Türk bayrağı yer alan logoda, 64 köşe bulunuyor ve her köşe ayrı bir etik değeri simgeliyor. AA-İHA
Başbakanlıkın eski logosu buydu.