Güncel Haberleri  İşte 16 kişilik canlı bomba ekibi! haberi Adıyaman Emniyeti, Diyarbakır ve Suruç bombacıları gibi eylem yapabilecek DAEŞ bağlantılı, 16 kişinin fotoğraflarını tüm kentlere gönderdi. Adıyaman Emniyeti 16 kişilik...

Adıyaman Emniyeti 16 kişilik bir eylemci listesi hazırladı.Yapılan ilk tespitler sonrasında, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 16 kişinin, tıpkı Suruç'taki canlı bomba eylemi benzeri bir eylemi gerçekleştirme olasılığının bulunduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, 16 kişinin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı bir listeyi tüm kentlere gönderdi.

Adıyaman Emniyeti, 31 Temmuz'da gönderdiği eylemci listesinin yer aldığı yazısında, "yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında Suriye'de bulunduğu yönünde teyide muhtaç istihbari bilgiler bulunan ve terör nitelikli kayıp şahıs olarak arama kayıtlarına aldırılan şahısların bilgilerinin gönderildiği, bilgileri gönderilen şahısların 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta Amara Kültür Merkezi önünde SGDF organizesinde yapılan basın açıklaması esnasında meydana gelen patlama olayına benzer eylem/provokasyon içerisinde yer alabilecekleri" değerlendirmesini yaptı.

İŞTE 16 KİŞİLİK CANLI BOMBA EKİBİ

Emniyetin listesinde DAEŞ bağlantılı isimler ise; Mustafa Dokumacı, Hacı Yusuf Kızılbay, Kasım Dere, Mahmut Gazi Dündar, Mehmet Mustafa Çevik, Ömer Deniz Dündar, Yakup Aktulum, Mehmet İşik, Mehmet Taşar, Muhammet Zana Alkan, Ersal Ocak, Mahmut Gazi Tatar, Recep Yaman, Memet İşbar, Salih Küçüktaş ve Suruç eylemcisi Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz'den oluşuyor.

Bu isimlerle ilk kez DAEŞ'le bağlantılı eylemcilerden oluşan liste çalışması yapılması dikkat çekiyor. Daha önceleri DHKP-C ve PKK için benzer listeler hazırlanıp ilgili birimlere gönderiliyordu.

Milliyet