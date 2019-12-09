İstanbul’daki kadına karşı şiddet gösterisine polis müdahalesi!

Şili'de feminist örgüt Las Tesis'in kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto için başlattığı danslı protestoya, Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar da destek verdi.

Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla İskele Meydanı’nda buluşan kadınlar, gözlerine siyah bant çekip, protesto için yazılan sözlerin İspanyolca ve Türkçesini söyleyerek dans etti.

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“DANS SIRASINDAKİ SÖZLER SUÇ TEŞKİL EDİYOR”

Dans sırasında okunan bazı sözlerin suç teşkil ettiğini söyleyen polis, katılımcılara dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıyı dikkate almayarak dansı sürdüren kadınlarla polis arasında arbede yaşandı.

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POLİS DAĞILMALARINI İSTEDİ

Kadınlar, meydandan Kadıköy çarşı içine doğru yürüyüşe geçti. Bu yaptıkları eylemin izinsiz olduğunu belirten polis, kadınlardan dağılmaları istedi.

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POLİS BAZI GÖSTERİCİLERİ GÖZALTINA ALDI

Kadınların eyleme devam etmesi üzerine yaşanan arbedede bazı kişiler gözaltına alındı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’den yapılan açıklamada, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından ‘Şili ülkesindeki kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddet konularına dikkat çekmek’ amacıyla bugün saat 15.00’te Kadıköy İskele Meydanı’nda bir etkinlik düzenlenmiştir” hatırlatması yapıldı.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sonrasında atılan sloganlarda “tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan” şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır. Ancak; grubun dağılmamakta ısrar edip, konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın Grubu tarafından polis marifetiyle alan boşaltılmaya çalışılmıştır. Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan (7) şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır.”

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Şilili feminist grup Las Tesis’in kadın cinayetleri, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto için 25 Kasım’da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği danslı protesto, çeşitli Avrupa ülkelerine yayılmıştı. (AA)

Reuters

Reuters

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