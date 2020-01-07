İstanbul’da yolcu uçağı pistten çıktı!

Marmara'da iki gündür etkili olan fırtına özellikle İstanbul'daki hava trafiğini de vurdu

İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda sefer iptal edildi. İniş ve kalkışlarda rötarlar yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bir yolcu uçağı pistten çıktı. Kaza sonrası özellikle inişlerde aksaklıklar meydana geldi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, şu anda yalnızca kargo uçaklarının kullandığı Atatürk Havalimanı'nda ise herhangi bir olumsuzluk gözlenmiyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 11:20'ye kadar uçuşlara ara verildi. THY ise seferlerine 15:00'e kadar ara verdiğini duyurdu. ​ Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistte tutunamadı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu İstanbul’da uçağın yolcuları acil çıkış kapılarından tahliye edildi.