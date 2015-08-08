İstanbulda terör operasyonu: 41 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 24 Temmuz - 07 Ağustos tarihleri arasında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatından gelen bilgi ve ihbarlar üzerine tespit edilen...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 24 Temmuz - 07 Ağustos tarihleri arasında İstihbarat

Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatından gelen bilgi ve ihbarlar üzerine tespit edilen 204 adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 82 kişi PKK ve YDG-H, 84 kişi IŞİD, 68 kişi DHKP-C, MLKP ile TKİP terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı; bir şüpheli de ölü olarak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 41i tutuklandı.

15 TABANCA, 16 AV TÜFEĞİ, 36 MOLOTOF

Yapılan baskınlarda toplam 15 tabanca, 16 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 36 molotof kokteyli, 2 şok aleti, 25 askeri kamuflaj, 3 dürbün, hançer, muşta, cop ve çok sayıda tabanca mermisi ile tüfek fişeği ele geçirildi.

TÜFEKLER PKK-YDG-HYE AİT

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre;

Av tüfekleri PKK ve YDG-H üyesi olduğu öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirildi...

52 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonun IŞİD ayağında gözaltına alınan ve Suriyeye gitmek için hazırlık yaptığı iddia edilen 52 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

CANLI BOMBA İDDİASI

Ayrıca DHKP-C, MLKP ve TKİPli şüphelilere yönelik baskınlarda çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen Günay Özarslanın yanı sıra hakkında arama kararı bulunan bir başka terör örgütü üyesi Y.V.nin de canlı bomba eylemi gerçekleştirebileceğinden şüphelenilen kişiler arasında olduğu ve tutuklandığı belirtildi.

Çağatay KENARLI / DHA