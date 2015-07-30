İstanbulda tabura silahlı saldırı

12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Söz konusu otomobil ve içindeki şüphelileri yakalamak için bölgedeki çalışmalar sürüyor. Olay yerinde saldırganların silahından çıkan mermilerin boş kovanları bulundu.
12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Söz konusu otomobil ve içindeki şüphelileri yakalamak için bölgedeki çalışmalar sürüyor. Olay yerinde saldırganların silahından çıkan mermilerin boş kovanları bulundu.