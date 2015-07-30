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İstanbulda tabura silahlı saldırı

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12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

İstanbulda tabura silahlı saldırı
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12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.  Söz konusu otomobil ve içindeki şüphelileri yakalamak için bölgedeki çalışmalar sürüyor. Olay yerinde saldırganların silahından çıkan mermilerin boş kovanları bulundu.
 

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