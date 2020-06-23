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İstanbul’da sarı alarm; Sağanak, dolu ve hortum…

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Meteoroloji ve AKOM İstanbul'u etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda dün sarı alarm vermişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak etkili oldu.

İstanbul’da sarı alarm; Sağanak, dolu ve hortum…

 HORTUM OLUŞTU

Çatalca’da hortum oluşurken kentin bazı kesimlerinde de dolu yağışı etkili oldu.

 Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.

Sağanak dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluşurken bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

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ÜSKÜDAR’DA ÇOK ETKİLİ

Sağanak özellikle Üsküdar'da çevresinde kendisini gösterdi.

Yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü.

(FOTO: DHA)

Otomobiller ilerlemekte zorlandı.

Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.

(FOTO: DHA)

Çengelköy'de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü.

BEŞİKTAŞ VE SULTANBEYLİ

Sultanbeyli'de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy'de cadde sular altına kaldı.

Vatandaşlar dükkanlarına su girmemesi için uğraştı.

(FOTO: İHA)

YARIN DA DEVAM EDECEK

Öte yandan, yağmur öncesi kentin üzerine gelen siyah bulutlar İstanbul Boğazı üzerinde görüntülendi.

Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor.

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