İstanbul'da polis merkezine intihar saldırısı

Sultanbeyli'nde polis merkezine düzenlenen bombalı araçlı saldırıda 3'ü polis 10 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin de öldüğü belirtildi. Sabah saatlerinde ise olay yerinde inceleme yapan polislerin üzerine ateş açıldı.

Sultanbeyli, Petrolyolu Caddesi üzerinde bulunan Fatih Polis Merkezi'ne, saat 01.00 sıralarında bombalı araçla saldırı düzenlendi.





3'Ü POLİS 10 YARALI



Bombalı araçta bulunan teröristin öldüğü belirlenirken, saldırıda 1 komiser yardımcısı, 2 polis memuru ve bu sırada polis merkezinde kayıp müracaatında bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.





HASAR OLUŞTU



Patlamanın şiddetiyle polis merkezi binasında kısmi çökme meydana geldi; çok sayıda araç ve çevre binada da maddi hasar oluştu.





GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ



Saldırının hemen ardından olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine çıkan yollar kapatıldı; vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Polis helikopteri havadan bölgede incelemelerde bulunurken, özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.





ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Emniyet yetkilileri, ilk incelemelere göre saldırıyı Terör örgütü PKK'nın yapmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, çalışmalar geniş kapsamlı olarak ediyor.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'NDEN AÇIKLAMA



Ayrıca saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gece saatlerinde yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"10.08.20105 günü saat 01.00 sıralarında Sultanbeyli İlçesi Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne bomba yüklü bir araçla geldiği ilk belirlemelere göre tespit edilen terörist ya da teröristlerce yapılan saldırı neticesinde polis merkez amirliğinde görevli 1 komiser yardımcısı, 2 polis memuru ve 7 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış ve hastanede tedavilerine başlanılmıştır. Olay ile ilgili ayrıntılı inceleme ve çalışmalar devam etmektedir"

AYNI YERDE İKİNCİ ŞOK

Sabah saatlerinde ise saldırı düzenlenen polis merkezinin önünde inceleme yapan polislerin üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir vatandaş kolundan yaralandı. Polis açılan ateşe anında karşılık verdi.

BOMBALI SALDIRININ İZLERİ GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Fatih Polis Merkezi’ne yapılan saldırının izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Bombalı aracın, patlama sonucu demir yığını haline geldiği görüldü. Yine 3 katlı polis merkezi binasının duvarlarında kısmi çökme meydana geldi. Polis merkezi önündeki zırhlı polis aracının dahi hurdaya döndüğü patlamanın çevredeki çok sayıda araçta ve binada hasar oluşturduğu dikkat çekti. Polisin olay yeri ve çevresindeki incelemesi devam ediyor.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bomba yüklü araçla saldırının düzenlendiği Fatih polis Merkezi önünde önlem alan ve inceleme yapan güvenlik güçlerine 06.45 sıralarında ateş açıldı. Hain saldırıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Beyazıt Çeken şehit düştü.

Polisin anında karşılık vermesiyle çıkan silahlı çatışma aralıklarla devam etti.Ekipler, zırhlı araçlarla ara sokaklara girerek teröristleri yakalamak için çalışma başlattı. NTV muhabirinin aktardığı bilgiye göre saat 08.00'de doğru tekrar silah sesleri duyuldu.

2 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Saat 09.00 sularında Sultanbeyli’de polis operasyonunda ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 2'ye yükseldi. Güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.

HDP BİNASI TAŞLANDI

Öte yandan Sultanbeyli'deki Fatih Polis Merkezine düzenlenen bombalı saldırının ardından, HDP İlçe Başkanlığı önünde toplanan gruptakilerin taş atması sonucu parti binasında hasar oluştu. Fatih Bulvarı üzerindeki HDP ilçe başkanlığı önünde toplanan bir grup, binaya taş attı. Atılan taşlar nedeniyle binada, hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, gruptakilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.



Gruptakiler polisin uyarılarının ardından dağılırken, bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.