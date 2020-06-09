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İstanbul’da ormanda dehşet

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İstanbul Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş halde bir erkeğe ait erkek ceset bulundu.

İstanbul’da ormanda dehşet

Vahşice öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

​Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu.

Temizlik işçileri tarafından boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin kimliği polisin yaptığı çalışmalarının ardından ortaya çıktı. Cesedin 37 yaşında Salih K.’ya ait olduğu tespit edildi.


Ayrıca olay yeri inceleme ekiplerinin olay yeri çalışmalarında Salih K.’nın iki kulağının da kesilmiş olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardın Salih K.’nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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