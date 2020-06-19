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İstanbul’da maske takmayanlara okkalı ceza

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İstanbul İl Hıfzısıhha Kurulu İstanbul’da maske takmamanın cezası hakkında açıklama yaptı. İstanbul İl Hıfzısıhha Kurulu, İstanbul’da maske takmayanlara 900 lira ceza uygulanacağını açıkladı

İstanbul’da maske takmayanlara okkalı ceza

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği ve İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. İstanbul İl Hıfzısıhha Kurulu İstanbul’da maske takmamanın cezasını belirledi.

900 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı sonrası İstanbul’da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için maske kullanım zorunluluğuna aykırı hareket edenlere idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alınmıştır” denildi.

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