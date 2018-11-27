İstanbul’da helikopter faciası

İstanbul’da askeri helikopter, mahalle arasına düştü. Helikopterde bulunan dört asker şehit oldu, bir uzman çavuş ağır yaralandı

Helikopterin irtifa kaybetmesi üzerine büyük bir kahramanlık örneği gösteren tecrübeli pilotlar, son bir manevra yaparak helikopterin binaların üzerine düşmesini engelledi

İstanbul Sancaktepe'de Kara Kuvvetleri'ne ait askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 2'si subay, 2'si astsubay 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre; dün saat 11.00 sıralarında UH-1 tipi askeri helikopter bir binanın çatısına çarparak düştü. Topçular Caddesi Fırtına Sokağı'ndaki binaların arasına düşen helikopterdeki askerlere ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yapıldı. Helikopterden çıkarılan 5 askerden 4'ü şehit oldu. Yaralı bir askerin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazada şehit olan askerlerin isimleri şöyle: Albay Gökselin Şaylan, Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Emre Vahit Bekler ve Uzman Çavuş Şahin Arslan.

PİLOT BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Öte yandan sokakta kimsenin olmaması nedeniyle olayda siviller zarar görmediği ifade edildi.

Helikopterin irtifa kaybetmesi üzerine büyük bir kahramanlık örneği gösteren tecrübeli pilotlar, son bir manevra yaparak helikopterin binaların üzerine düşmesini engelledi.

Pilotların yaptığı son hamle ile helikopter Fırtına Sokak’taki üç binanın arasına yönlendirilirken, büyük bir facianın da önüne geçilmiş oldu. Helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerin uzun yıllardır pilotluk yaptıkları ve çok sayıda pilotu eğittikleri öğrenildi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başımız sağolsun. Bir UH-1H bu. Tek motorlu. Eski nesil 12 kişilik bir genel maksat helikopteri. Pilot büyük bir maharetle büyük bir faciayı önlemiş. Patlama ya da düşüş-kırım noktasında bir sapma olabilirdi" ifadelerini kullandı.

MUHTAR ANLATTI: CANI PAHASINA...

Sarıgazi Mahalle Muhtarı Göker Göktaş, "Evlerin üstüne de düşebilirdi. Evlerin arasındaki boşluğa indirmeye çalıştı. Canları pahasına bunu yaptılar. Sık sık burada eğitim uçuşları oluyor. 2009'da da bu çevreye düşmüştü. Herhangi bir vatandaşın burnunun bile kanamamasını sağladılar. Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu.

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi. Bakan Akar ve Vali Yerlikaya olay yerinde incelemeler yaptı.

Akar yaptığı açıklamada, "Helikopterde 2 subay 2 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunmaktaydı. 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonrada bu kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2 subayımız ve 2 astsubayımız şehit oldu. Uzman çavuşumuz şu anda ameliyathanede. Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. Hem adli hem idari soruşturma sürmekte" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Pilotların bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybetmeye başlayan helikopteri, üç binanın arasında bulunan boşluğa yönlendirdiği öğrenildi.

Şehit olan askerlerin bu kararının, çok sayıda can kaybının yaşanmasına engel olduğu belirtildi. Kaza böylece bazı binalardaki küçük çaplı hasarlarla atlatıldı.

Eğitim uçuşunda olduğu belirtilen helikopterin iniş sırasında arızalanarak bir binanın çatısına çarptığı belirtiliyor. Helikopterin düştüğü sokağın hemen yanında askeri havalimanı bulunuyor.

SON ÜRETİMİ 1976 YILINDA YAPILDI

Dünyada birçok ülke tarafından hala kullanılmaya devam eden UH-1'ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956'da yapan UH-1'ler 1959 yılında Amerikan Ordusu'nun hizmetine girdi.

En son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1’lerin o yıl üretim hattı kapandı.

Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1'ler Vietnam Savaşı'nda kullanılmak üzere yeniden tasarlandı. ABD, UH-1 tipi helikopterleri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.





İki apartmanın arasına düşen helikopterin düştüğü sokak havadan görüntülendi

Şehit Kara Pilot Albay Gökselin Saylan

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever

Astsubay Emre Vahit Bekler

Şehit Uzman Çavuş Şahin Arslan