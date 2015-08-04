İstanbulda helikopter destekli terör operasyonu

İstanbulda terör örgütü DHKP-Cye yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Bağcılarda tespit edilen 13 adrese özel harekat...

İstanbulda terör örgütü DHKP-Cye yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Bağcılarda tespit edilen 13 adrese özel harekat polisleri, çevik kuvvet ve polis helikopteri desteği ile operasyon düzenledi.

Geniş güvenlik önlemleri altında operasyonun düzenleneceği adreslere gelen polis ekipleri, özel harekat polisleriyle şüphelilerin bulundukları evlere girdi.

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde aramalar yaptı.

Operasyon sırasında Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesinde toplanan yüzleri maskeli bir grup, caddedeki polis araçlarına taş atarak ara sokaklara kaçtı.

Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.