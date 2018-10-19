İstanbul’da büyük tarihi eser operasyonu

İstanbul'da polis ekipleri son yılların en önemli tarihi eser kaçakçılığı yapılanmasına darbe vurdu. Ünlü iş adamlarının da gözaltına alındığı operasyonda 15 bin parça tarihi eser ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

O eserler arasındaki bir gladyatör başlığı ve 15 milyon yıl öncesine ait bir fosil dikkat çekti. Gözaltına alınanlar arasında emekli bir emniyet müdürü ile emekli bir albayın da olduğu bildiriliyor.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Arkeoloji mezunu polislerin de görev yaptığı daha önce bir çok başarılı operasyona imza atan ekipler, Türkiye'deki eserleri yurtdışına kaçıran bir yapıyı belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda belirlenen şüphelilerin bazı işadamlarıyla irtibatı saptandı. Çalışma derinleştirildi araştırmaların ardından çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda 15 bin adet tarihi eser ele geçirildi. Foto: SÖZCÜ

ÜNLÜ İSİMLER DE VAR!

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ünlü iş adamlarının yanı sıra emekli bir emniyet müdürü ile emekli bir albayın da olduğu bildiriliyor.

Eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. FOTO:SÖZCÜ

Operasyonda, aralarında Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma, Truva, Miken, ve antik dönemlere ait, kılıçtan, miğfere; mermer ikonlardan, mutfak gereçlerine; gözyaşı şişelerinden, dinsel objelere 15 bin parça eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 15 milyon yıl öncesine ait fosillerin de bulunduğu öğrenildi. (Ayrıntılar gelecek)

Ele geçirilenler arasında Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma, Truva, Miken ve antik dönemlere ait eserler bulunuyor.