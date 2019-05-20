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İstanbul’da büyük soygun

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İstanbul Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önünü kesen silahlı 5 kişi, 4 kilo altını gasp ederek kaçtı.

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İstanbul’da büyük soygun
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Olay Kumkapı’da saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 4 kilo altını taşıyan kuyumcu kuryelerinin aracının önü silahlı 5 kişi tarafından kesildi. Gaspçılar ateş ederek durdurdukları araçtakileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 4 kilo altını aldı. Gaspçılar olay yerinden hızla kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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