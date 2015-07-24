İstanbulda 5 bin polisle dev operasyon

İstanbulda sabahın erken saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından terör operasyonu düzenlendi. 2 bini çevik 5 bin polisle gerçekleştirilen operasyona helikopter ve Özel Harekat polisleri de destek veriyor....

İstanbulda sabahın erken saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından terör operasyonu düzenlendi.



2 bini çevik 5 bin polisle gerçekleştirilen operasyona helikopter ve Özel Harekat polisleri de destek veriyor. İstanbulun 26 ilçesinde önceden belirlenen 140 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon devam ediyor.



IŞİD ve PKKya yönelik olduğu belirtilen operasyonda yaklaşık 5 bin polis görev alıyor





Bağcılarda operasyon düzenlenen bir adresin bulunduğu sokağın girişi çıkışında polis önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve iki ambulans da operasyon yapılan bina önünde hazır bekletiliyor.



Bağcılarda operasyon sırasında çıkan çatışmada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.



DHA