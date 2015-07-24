banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

İstanbulda 5 bin polisle dev operasyon

banner27

İstanbulda sabahın erken saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından terör operasyonu düzenlendi. 2 bini çevik 5 bin polisle gerçekleştirilen operasyona helikopter ve Özel Harekat polisleri de destek veriyor....

İstanbulda 5 bin polisle dev operasyon
banner137

İstanbulda sabahın erken saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından terör operasyonu düzenlendi.

2 bini çevik 5 bin polisle gerçekleştirilen operasyona helikopter ve Özel Harekat polisleri de destek veriyor. İstanbulun 26 ilçesinde önceden belirlenen 140 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon devam ediyor.

IŞİD ve PKKya yönelik olduğu belirtilen operasyonda yaklaşık 5 bin polis görev alıyor



Bağcılarda operasyon düzenlenen bir adresin bulunduğu sokağın girişi çıkışında polis önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve iki ambulans da operasyon yapılan bina önünde hazır bekletiliyor.

Bağcılarda operasyon sırasında çıkan çatışmada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

DHA

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.