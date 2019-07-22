İstanbul Valiliği kentteki Suriyeli göçmenler için tarih verdi

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için eylem planı açıkladı. Valilik, 20 Ağustos'a kadar İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeli göçmenleri kayıtlarının bulundukları illere gitmelerini istedi. Yasadışı olarak Türkiye'de bulunan göçmenlerin de sınırdışı edilmesine devam edildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için bir eylem planı açıkladı. Valilik kentte ikamet izinli 522.381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547.479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1.069.860 kayıtlı yabancının kayıtlı olduğunu aktardı Yasadışı yollardan Türkiye'ye gelen yabancıların tespit edildiklerinde sınırdışı edildiklerini hatırlatan Valilik bu uygulamanın devam ettiğini belirtti. BAŞKA İLLERDE KAYDI OLAN SURİYELİLER İÇİN TARİH VERİLDİ Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen sığınmacılar farklı illere dağıtıldı. Bir ilde kaydı bulunan Suriyeli sığınmacıların resmi izin dışında il dışına çıkma ve çalışma izinleri bulunmuyor. Valilik, İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyelilere kayıtlı oldukları illere dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verdi. Bu süre içerisinde geri dönmedikleri tespit edilen Suriyeli göçmenler İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda kayıtlarının bulundukları illere gönderilecek. İstanbul Valiliği kentin halihazırda yeni geçici koruma kaydına kapalı olduğunu belirtti.