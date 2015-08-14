İstanbul'un iki ilçesinde DAEŞ operasyonu

Başakşehir ve Pendik'te DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çatışma bölgesine gittikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Başakşehir ve Pendikte yasa dışı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



LÜKS SİTEYE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayaşehirde lüks bir sitede bulunan iki farklı adrese operasyon düzenledi.





Özel Harekat ekipleri ile tespit edilen adreslere giren polis ekipleri bu adreslerde aramalar yaptı.







BİLGİ VERİLMEDİ

Operasyon hakkında detaylı bilgi verilmezken polis ekipleri yaptıkları aramaların ardından operasyon düzenlenen adreslerden ayrıldı.







PENDİKTE ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON



Başakşehir ile aynı dakikalarda İstanbul Emniyeti Pendikte de operasyon başlattı.



Operasyona çok sayıda özel harekat polisi de destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konvoy halinde araçlarla çıkan polis ekipleri, sabah erken satlerinde Pendike gelerek belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde ekiplerin aramaları devam ediyor.







DAEŞE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ



İstanbulda düzenlenen operasyonların DAEŞe yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başta Başakşehir ve Pendikte olmak üzere 5 adrese yasa dışı terör örgütü DAEŞe yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak ve Suriyedeki çatışma bölgelerine gittikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, bir kısa namlulu tüfek, çok sayıda mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Kaynak : AA, DHA