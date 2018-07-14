İstanbul Üçüncü Havalimanı'nda ilk sefer KKTC'ye

THY'nin yeni havalimanından ilk uçuşunu yurtiçinde Ankara, yurtdışında Azerbaycan ve KKTC'ye yapacağı duyuruldu. THY ve iştiraklerine de toplam 4 bin 600 personel alınacak

THY, üçüncü havalimanından ilk seferini yurtiçinde Ankara'ya, yurtdışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapacak.

Açıklama, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den geldi.

Yeni havalimanı ilk etabının 29 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete alınacağını anımsatan Ekşi, THY'nin taşınma sürecinin de 31 Ekim saat 02.00'de başlayacağını ve 12 saat süreceğini bildirdi.

Ekşi, "Taşınmada 800 TIR'lık operasyondan bahsediyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan teçhizatlar alınacak ve yeni havalimanına götürülecek. Bu 12 saatlik sürede ve öncesinde 120 uçağımız boş olarak yeni havalimanına nakledilecek. Diğer uçaklarımız yurtdışından yolculu ve yolcusuz olarak yeni havalimanına dönecek" diye konuştu.

4 BİN 600 YENİ PERSONEL

Genel Müdür Ekşi , yeni havalimanında alanın büyümesi ve operasyonlardaki artışa bağlı olarak THY ve iştiraklerine toplam 4 bin 600 personel alınacağını söyledi ve şunları kaydetti:.

"Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun."

BU YIL 14 GELECEK YIL 41 YENİ UÇAK

Yeni dönemde THY'nin filosu da genişleyecek. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde filoya 14 uçağın ekleneceğini söyleyen Ekşi, "2019'da ise '41 kere maşallah' diyoruz, 41 tane uçak gelecek. Bunlar içinde ilk defa THY bünyesine girecek 787-900 dediğimiz yeni nesil, geniş gövde uçaklarımız gelecek" ifadelerini kullandı.