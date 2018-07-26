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İstanbul'u sağanak vurdu

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İstanbul'da dün sağanak yağmur etkili oldu. Birçok bölgede alt geçitler suyla doldu, araçlar mahsur kaldı, metro seferleri durdu

İstanbul'u sağanak vurdu
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İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağmur dün Avrupa yakasının batısında şiddetini arttırdı. Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa - Yenikapı arası seferler yoğun yağış sebebiyle durdu.

Bir çok bölgede alt geçitler suyla doldu. Araçlar mahsur kaldı. Trafikte aksamalara yol açan olan yağmur metro hatlarında da kesintiye neden oldu. 

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı.

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa- Maltepe alt geçidini su bastı ve ulaşıma kapandı. Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Anadolu Yakası'nda da yağış, özellikle Üsküdar, Tuzla ve Pendik ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle sahil yolunda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, binaların kuytu yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. 

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