İstanbul seçiminde ilk sonuçlar açıklandı

İstanbul'da 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

Açılan sandık sayısı yüzde 95,84. Ekrem İmamoğlu yüzde 53,72, Binai Yıldırım yüzde 45,37 oy aldı.

Seçimde katılım oranı yüzde 80,90 olarak gerçekleşti.

Seçimde AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.



Yenileme seçimlerinde yer alan bağımsız adaylar ise şöyleydi:



"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."