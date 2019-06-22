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İstanbul seçimi için son anket: Fark yüzde 5

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İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından İstanbul seçimine ilişkin son anket sonucu açıklandı. Buna göre, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın 5 puanlık fark ile önünde yer alıyor

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İstanbul seçimi için son anket: Fark yüzde 5
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İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin son anket sonucu kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım’ın 5 puanlık fark ile önünde yer alıyor.

23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimine yönelik son araştırma sonuçlarını açıklayan İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 52,11, AKP’nin adayı Binali Yıldırım yüzde 47, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 0,84 oy oranına ulaştı.

Araştırmayla ilgili raporda şu ifadelere yer verildi:

“Bu raporun veri kaynağını oluşturan, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1.500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle, gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldığında iki aday arasındaki farkın Ekrem İmamoğlu lehine 5 puan olduğu değerlendirilmektedir. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın, 23 Haziran 2019 İstanbul tekrar seçimleri için resmi oy oranı tahmini Ekrem İmamoğlu için %52,11 ve Binali Yıldırım için %47’dir. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar’ın oy oranının %0,84 olduğu değerlendirilmektedir.”

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