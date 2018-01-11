İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

İnternette "banka çekilişi" görünümünde reklam yayınlayan ve bu linklere giriş yapan çok sayıda kişinin banka hesap bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttığı öne sürülen 14 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, internet sitelerinde yayınladıkları reklamlar üzerinden banka hesap bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda, internet siteleri üzerinden bankaların araba çekilişi görünümünde reklam veren bir şebekenin, bu reklam linklerine giriş yapan kişilerin banka hesap bilgilerini ele geçirerek hesapları boşalttığı belirlendi.



Söz konusu çalışma kapsamında, İstanbul ve Balıkesir'de 25 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 4 hard disk, 19 cep telefonu ve 15 bin 587 lira ele geçirilirken, bir lüks cipe de el konuldu.



Ayrıca şebekenin, 219 kişinin hesaplarından 370 bin lira çektiği, hard disklerde yapılan incelemelerde de 5 bin kişinin banka hesap bilgilerine ulaşıldığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.