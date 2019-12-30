İstanbul Havalimanı’na uçaklar inemiyor

İstanbul’da saatte 65 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hava ve deniz taşımacılığını olumsuz etkiliyor. Airporthaber’e göre, İstanbul Havalimanı’na inecek uçaklar hızı 45 knota kadar çıkan rüzgar nedeniyle iniş yapamazken, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı

Rüzgar pisti vurdu! Yeni Havalananına uçaklar inemiyor.

İstanbul’da yeni açılan İstanbul Havalimanı’na çok sayıda uçağın ‘rüzgar nedeniyle’ iniş yapamadığı ve havada tur atmak zorunda kaldığı belirtildi. Bazı uçaklar Tekirdağ’daki Çorlu Havalimanı’na yönlendirildi.

İstanbul’da saatte 65 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hava ve deniz taşımacılığını olumsuz etkiliyor. Airporthaber’e göre, İstanbul Havalimanı’na inecek uçaklar hızı 45 knota kadar çıkan rüzgar nedeniyle iniş yapamazken, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklarsa iniş yapmayı denedi ancak şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek durumunda kaldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapacak uçaklarsa yaklaşık yarım saatlik gecikmelerle havalanabiliyor.

Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre, İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu.

KÖRÜKLER HASAR GÖRDÜ

Sert rüzgar nedeniyle havalimanındaki körüklerde yırtıklar oluşurken, konteynerler de yerlerinden fırladı.

Körüklerin birleştiği noktalardaki ayrılmalar net bir şekilde görülürken, bagaj taşınan konteylerin de zaman zaman devrildiği gözlendi. Apronda daha şiddetli hissedilen rüzgar çalışanlara da zor anlar yaşatıyor.