İstanbul felç oldu

İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oluyor. Bağcılar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar etkili yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Öte yandan İzmit’te aniden başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Küçükçekmece TEM Otoyolu yan yolda bir anda bastıran yağışla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı

Küçükçekmece TEM Otoyolu yan yolda bir anda bastıran yağışla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yol göle dönerken bazı araçlar su birikintilerini geçemedi. Mahsur kalan Berat ve Sercan Coşkun araçlarını iterek sudan kurtardı.

Kardeşler daha sonra yolda kalan diğer araç sürücülerine de yardım etti. Mahsur kalan araçların kurtarılmasını sağlayan gençler "İterek 3-4 araba kurtardık. Perişan haldeyiz." dedi. Gençler ayrıca tıkanan rögarları da açmaya çalıştı.

İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu etkili oluyor. Bağcılar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar etkili yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bağcılar, Esenler ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Küçükçekmece'de araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçları çevredekiler kurtardı.

Motosikletli bazı sürücülerin ise üst geçit altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Esenler ve Güngören ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı.

Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağış uyarısının ardından harekete geçen vatandaşlar, doluya karşı araçlarının üzerini evlerinde kullandıkları halı ve battaniyeler ile örttü.