İstanbul Esenyurt'ta kan donduran cinayet

İstanbul'da işlenen korkunç cinayetler, itirafla ortaya çıktı. İran uyruklu zanlı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini 3 ay boyunca buzdolabı ve derin dondurucuda saklamış

Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini derin dondurucuda sakladığını belirterek polise teslim oldu. Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüpheli Muhammed K, cinayetten 3 ay sonra İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğundaki yetkililere kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu söyledi.



Zanlı, konsolosluk görevlilerince Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Muhammed K'yi görevlilerden teslim alan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyle olayın gerçekleştiği Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'taki adrese gitti.



Dairenin kilitli odasındaki buzdolabı ve derin dondurucuyu kontrol eden ekipler, parçalanmış ceset parçaları buldu.



Parçalanmış haldeki cesetlerin, şüphelinin kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'ye (64) ait olduğu tespit edildi.



İncelemenin ardından cesetler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Ekipler, Muhammed K'nin eşi Shırın Galeh B. ile baldızı Shahrazad Galeh B'yi de gözaltına aldı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.