banner411
banner69
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
Sanatçi akademisyen Okur, kovid-19'u baskı resimlerine taşıdı
21 0
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
Aksa,Özbekistan’a santral kuruyor
38 0
 
17 0
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
Lefkoşa'ya yeni mezarlık çalışmaları tam gaz
113 0
Türkiye futbolunda yeni dönem
Türkiye futbolunda yeni dönem
124 0
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
“Güçlü bağışıklı sistemi için beslenme önemli”
20 0
Porto iflasın eşiğinde
Porto iflasın eşiğinde
101 0
banner440

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran cinayet

banner27

İstanbul'da işlenen korkunç cinayetler, itirafla ortaya çıktı. İran uyruklu zanlı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini 3 ay boyunca buzdolabı ve derin dondurucuda saklamış

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran cinayet

 

Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve cesetlerini derin dondurucuda sakladığını belirterek polise teslim oldu. Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüpheli Muhammed K, cinayetten 3 ay sonra İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğundaki yetkililere kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu söyledi.

Zanlı, konsolosluk görevlilerince Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Muhammed K'yi görevlilerden teslim alan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyle olayın gerçekleştiği Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'taki adrese gitti.

Dairenin kilitli odasındaki buzdolabı ve derin dondurucuyu kontrol eden ekipler, parçalanmış ceset parçaları buldu.

Parçalanmış haldeki cesetlerin, şüphelinin kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'ye (64) ait olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından cesetler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ekipler, Muhammed K'nin eşi Shırın Galeh B. ile baldızı Shahrazad Galeh B'yi de gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.