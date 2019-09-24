İstanbul depreminin ayrıntıları belli olmaya başladı

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

Deprem, İstanbul’un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedildi.

Depremin en çok hissedildiği Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde okullar tahliye edildi.

Öğrenciler okul bahçesinde güvenli toplanma noktalarına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI: YARALI YOK, HASAR YOK

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Ben şu an şehir merkezinde değilim. Ekibimizle köy ziyaretindeyiz. Köyde hissedilmedi ancak şehir merkezindekilerle görüştük. Orada hissedilmiş. Dört tane deprem gözlemevimiz var. Yetkili isimlerle de görüştüm. Büyük bir deprem beklemediklerini söylediler. Bu deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Herhangi bir hasar ve yaralı söz konusu değil. Bize ulaşan can kaybı yarlanma ve ya mal kaybı söz konusu değil” diye konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YOK

İstanbul Valiliği ise yaptığı ilk açıklamada herhangi bir hasar ihbarı bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

UZMANLAR NASIL YORUMLADI?

Uzmanlar Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.6’lık depremi böyle yorumladı:

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: Silivri merkezli 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili,'Bunun arkasından artçılar gelebilir.Depremin ne getireceğini bekleyip görmek lazım' dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan ise şu değerlerdirmeyi yaptı: “Daha önce ki açıklamalarımda iki deprem olacağını söylemiştim. Silivri ve Marmara Ereğlisi açıklarında. Bir deprem de Küçükçekmece önlerinde 5.00 – 6.00 arasında deprem olacağını açıklamıştım. Bu depremler olmadan önce yer gerginliğini belirtmek için 4- 5.5 arasında deprem üreteceğini ve korku salacağını da açıklamıştım. Bu depremlerden biri bugün oluştu. Jeofizik bilgisi açısından bu depremin oluş yeri derinliği bize gelecek depremin nerede, hangi derinlikte olacağı üzerine bir bilgi vermiştir. Bu küçük büyüklükte bir depremdir. Silivri, Kumburgaz ve Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Çorlu dolaylarında sarsıntı büyük hissedilmiştir. Bunun nedeni deprem odağının sığlığıdır ve Trakya'da o bölgede yerin gevşek olmasından kaynaklıdır. Yıkıcı değildir.İstanbul’da yıkıcı olabilmesi için eşik değer 6.1 büyüklüğüdür. Büyük depremi 2045’den önce beklemiyorum. Ancak büyük deprem olana kadar küçük depremleri görmemiz beklenen bu olaydır. Bu depremin ardından daha büyük bir depremin geleceği beklentisi yoktur.

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, “Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın da geçtiği bir bölge olduğu için, deprem oldukça tehlikeli. Gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul Depremini tetikleyeceğini düşünüyorum” diye konuştu. Depremin fay hattının açık olduğunu gösterdiğini belirten Gündoğdu, depremin 5 kilometre derinliğinde geçtiğini kaydetti.