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İstanbul'da tarihi görüntüler

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İstanbul'da tarihi görüntüler

Gelen son dakika haberine göre, kornavirüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çukma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Fırınlar, eczaneler, su dağıtım yerleri, veterinerler, sağlık merkezleri açık olacak. Yasağın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul’daki ana arterler boş kaldı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde İstanbul sokakları boş kaldı.

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İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü havadan görüntülendi. havadan çekilen görüntülenen FSM Köprüsü'nden çok az aracın geçmesi dikkat çekti.

Duraklarda ise otobüs bekleyen vatandaşlar dikkat çekti. Eminönü'nde otobüs bekleyen vatandaşların büyük bir çoğunluğu ise güvenlik görevlisi olduğunu ve gece vardiyasından çıktığını belirtti.

Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen İstanbul havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı kararının ardından ilk gün şehirler sessizliğe büründü.

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