İstanbul'da platonik aşk dehşeti

Reddettiği 22 Yaşındaki Komşusu Tarafından Evinin Önünde Öldürülen Ayşegül Aktürk

Türkiye'de bugün ne yazık ki bir kadın daha öldürüldü.

Türkiye’de her yıl yüzlerce kadın katlediliyor. Bugün bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. 2020 yılında öldürülen kadınların sayısı 80’i aştı. Bu kez cinayetin sebebi ise platonik aşk. İstanbul Maltepe’de yaşanan olayda 22 yaşındaki Muharrem E. devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk’e karşı ilgi duyuyordu. Ancak Aktürk onu reddetti. Bunun üzerine ise Ayşegül Aktürk, Muharrem E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Detaylara birlikte bakalım.

İstanbul Maltepe’de 22 yaşındaki Muharrem E. iki çocuk annesi 36 yaşındaki Ayşegül Aktürk’ü bıçaklayarak öldürdü. Olay bu sabah saatlerinde Başıbüyük Mahallesi’nde meydana geldi

Ayşegül Aktürk, devlet hastanesinde idari bölümde çalışıyordu ve Muharrem E. ile komşulardı. Muharrem E. Aktürk’e karşı ilgi duyuyordu ancak genç kadın onu reddetti

Ayşegül Aktürk bu sabah işe gitmek için evinden ayrıldı, sokakta ise Muharrem E. Aktürk’ün yolunu kesti. Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla Aktürk’e saldırmaya başladı

Sesleri duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu. Zanlı Muharrem E.’nin kardeşleri Meryem ve Murat da araya girmeye çalıştığı sırada ellerinden yaralandı

Ancak Ayşegül Aktürk aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Muharrem E. ise aynı bıçakla kendini de ağır şekilde yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk’ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı

Ancak Ayşegül Aktürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kendini yaralayan zanlı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayı gören mahalle sakinlerinden Hülay Kalaycı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;



“Koronavirüs nedeniyle sürekli haberleşirdik, kadın sağlık çalışanı. Mükemmel bir kadın, melek gibi. ‘Gel aşağıya oturalım’ diyordum, ‘hastanede çalışıyorum gelemem’ diyordu. O kadar namuslu ve ahlaklı bir kadındı. Diğeri de benim komşum. Ayşegül hanıma karşı platonik bir sevdaya tutulmuş. O da karşılık vermeyince bu olay olmuş. Önce kadını bıçaklıyor sonra kendini ve araya girmeye çalışan kardeşlerini bıçaklıyor. Hatta kadın iş arkadaşlarına da söylemiş burada bir genç var, ben bundan kurtulamıyorum. Buradan gideceğim diye söylemiş” diye konuştu.

Ayşegül Aktürk’ün iş arkadaşı Mustafa Akkaya ise; “Şeker gibi bir kadındı 2 çocuğu vardı. Hastanede çalışıyordu evden çıkarken bıçaklamış” dedi.