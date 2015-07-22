İstanbul'da kokain ve bonzai operasyonu

İstanbul polisi, İtalya üzerinden Türkiye'ye getirilmeye çalışılan kokain ve bonzaileri ele geçirdi.

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Gümrük Muhafaza ve Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, İtalya üzerinden Türkiyeye getirilmeye çalışılan toplam 5 kilo 425 gram kokain ve bonzai cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iletilen istihbaratta, gemiyle İtalyadan Türkiyeye gelecek Hollanda plakalı bir tırın içerisinde uyuşturucu madde olabileceği bilgisi yer aldı.

Söz konusu istihbarat bilgilerini değerlendiren Pendik Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, İtalya Trieste limanından gelen Ro-Ro gemisinde bulunan tüm yabancı plakalı araçları inceledi. Ekipler, söz konusu aracın hangi gemide olduğunu tespit etti. Araçla ilgili detaylı bilgilere bakanlığın bilgisayar programları üzerinden ulaşan ekipler, aracın gemi üzerindeki konumuna ulaştı. Sistem üzerinden yapılan sorgulamalarda, aracın daha evvel Türkiyeye kara kapılarından giriş yaptığı ve tescil işlemlerinin yapılmadığı tespit edildi.

Kimliği belirlenemeyen şoförün, aracı gemiden alacağını öğrenen ekipler, aracı uzaktan izlemeye başladı. Şoförün aracı almaya gelmesinin ardından, gemiden tahliyesi sağlanan araç gamma-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada dorsenin dolap kısmında ve çekici içinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine, araç arama hangarına çekildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı detaylı aramada, dorsede bulunan yemek dolabında siyah poşetler içerisinde vakumlanmış şeffaf 4 paket, vakumlanmayan şeffaf poşet içerisinde ise 1 paket uyuşturucu madde tespit edildi. Bonzai olduğu belirlenen uyuşturucunun daralı ağırlığı toplamda 4 kilo 370 gram hesaplandı. Şoför kabininde bulunan buzdolabının içerisinde de bebek maması kutusu içinde alüminyum folyoya sarılı uyuşturucu madde yakalandı. Daralı ağırlığı 1 kilo 55 gram gelen uyuşturucunun kokain olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığı 5 kilo 425 gram olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : AA