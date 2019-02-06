İstanbul'da facia

İstanbul Kartal’da 8 katlı bina çöktü: Ölen ve yaralananlar var

İstanbul Kartal'da Cevizli Mahallesi Sema Sokak'ta, altında bir tekstil atölyesinin bulunduğu, toplam 14 daireli 8 katlı bir bina çöktü. Gelen ilk bilgilere göre enkaz altında kalanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Binada kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor. Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Zağ "Bina 7 katlı 14 daireden oluşuyor. Altında bir tekstil atölyesi var. Öğrendiğimiz kadarıyla atölye boştu. Binada 10'dan fazla yaşayan var. İş saati olduğu için herkes evinde değildi." dedi. Ancak bazı mahalle sakinleri ise emniyet güçlerine "Atölyede 15-20 kişinin çalıştığı yönünde" bilgi verdi. Enkazdan şu ana kadar 4 kişi çıkarıldı. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ise "14 dairede kayıtlara göre 43 kişi yaşıyordu" dedi.

İstanbul Kartal’da 8 katlı bir apartman saat 16:00 sıralarında çöktü. Apatmanın çökme anından önce görgü tanıklarına göre bir patlama sesi duyuldu.

FOTO:SÖZCÜ- Sevgim Begüm YAVUZ

Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta bulunan apartmanın enkazı altında çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

FOTO:SÖZCÜ- Sevgim Begüm YAVUZ

ÖZEL EKİPLER YOLA ÇIKTI

Olayın hemen ardından İstanbul’daki arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket ederken, Afet ve Acil Durum Başkanlığı harekete geçti. Bursa ve Sakarya’dan özel AFAD ekipleri de İstanbul’a doğru hareket etti.

Binanın çökmeden önceki fotoğrafı

TEKSTİL ATÖLYESİ İDDİASI

Enkaz alanında gazetecilere konuşan ve emlakçı olduğunu belirten bir kişi “Çöken binanın altında tekstil atölyesi vardı” dedi. Cevizli Mahallesi Muhtarı da “Binada 24 daire vardı. Binanın altındaki atölyede de 15-20 kişi çalışıyordu” dedi.

ORHANTEPE MUHTARI DAĞ: ATÖLYE BOŞTU

Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Zağ “Bina 7 katlı 14 daireden oluşuyor. Altında bir tekstim atölyesi var. Öğrendiğimiz kadarıyla atölye boştu. Binada 10’dan fazla yaşayan var. İş saati olduğu için herkes evinde değildi.” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: PATLAMA SESİ DUYULMUŞ

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ise “14 dairede kayıtlara göre 43 kişi yaşıyordu” dedi.

FOTO:SÖZCÜ – Sevgim Begüm YAVUZ

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Savcılıktan yazılı olarak yapılan açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımız Adli yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir.” denildi.