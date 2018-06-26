İstanbul'da dolu alarmı

Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbullular alarma geçti.

Galeriler ve vatandaşları araçları için önlem alırken, sigorta şirketlerinden de cep telefonlarına uyarı mesajları geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi.

Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti.

Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı.

Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu.

Sokaklar halı, kilim ve kartonlar, hatta güneşliklerle örtülü araçlarla doldu.

İstanbul'daki kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan sigorta şirketlerince vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, beklenen kuvvetli yağmur ve dolu yağışı için tedbir alınması istendi.

İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş, hava trafiğinde de aksamalar olmuştu. Yağış nedeniyle çok sayıda araçta ciddi hasarlar oluşmuştu.