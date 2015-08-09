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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Bakırköy'de düzenlenecek "Barış Mitingi" nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı alanında gerçekleştirilecek Barış Mitingi nedeniyle, bazı yol güzergahlarının değiştirileceği bildirildi.

Saat 13.00ten itibaren Ekrem Kurt Bulvarı, Marmara Forum yanından İsmail Erez Bulvarına katılım, İncirliden ve D-100den de İsmail Erez Bulvarına katılımlara izin verilmeyecek.

İsmail Erez Bulvarı dışında Ekrem Kurt Bulvarından Bakırköy Adliyesi istikametine olan tüm gidişler ise alternatif yol olarak belirlendi.

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