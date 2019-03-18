İstanbul'da bir kimya fabrika yangın çıktı

İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan 3 katlı kimya fabrikasında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, "Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasında meydana gelen yangına, İBB itfaiyesinden (Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli) 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur" denildi.