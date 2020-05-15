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İşitme engellilere özel maske üretildi

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Isparta Belediyesi ISMEK birimi, corona virüs salgını sürecinde işitme engellilerin daha rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri amacıyla dudak ve mimik hareketlerini daha iyi algılayabilmek adına ağız bölümü şeffaf malzemeden yıkanabilir maske üretti.

İşitme engellilere özel maske üretildi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin ISMEK birimine işitme engellilere özel olarak maske imal ettirdi.

Dudak ve mimik hareketlerinin daha iyi anlaşılması için tasarlanan maskenin ağız bölümü şeffaf malzemeden yapıldı. Özel olarak imal edilen maskeler, şehirdeki 130 işitme engelli vatandaşa ulaştırılıyor. Özel üretim maskeler, beraberinde kolonya ile birlikte İşitme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Yavuz'a teslim edildi.

"BU MASKEYLE DUDAK VE MİMİK HAREKETLERİ DAHA İYİ ALGILANABİLİYOR"

Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engellilere yönelik özel bir maske tasarladıklarını söyledi.

Gökgöz, “Belediyemizin ISMEK birimi tarafından dudak ve mimik hareketlerini daha iyi algılayabilmek adına ağız bölümü şeffaf malzemeden yıkanabilir maske üretimi yapıldı. Bu vesileyle Engelliler Haftamızı kutluyorum. Bizlere bu imkanı sunduğu ve böyle güzel çalışmaların talimatlarını bizlere verdiği için belediye başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum” dedi.

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