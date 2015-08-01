Işık: Öyle silahlar ürettik ki PKK düşünsün

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları değerlendiren Bakan Işık, ''Bugün artık öyle silahlar ürettik ki PKK düşünsün'' dedi.

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Türkiyenin 30 yıldan fazla, PKK ve diğer sol terör örgütleriyle mücadele ettiğini, son dönemde Paralel Yapının musallat olduğunu belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık,, ancak özellikle PKKnın Suruçtaki terör olayını fırsat bilerek Türkiyeyi dize getirmeye çalıştığını söyledi.



TÜRKİYE 30 SENE ÖNCEKİ GİBİ İCAZET ALMIYOR

Işık, Türkiyenin 12, 20, 30 sene önceki Türkiye olmadığını, terörle mücadele ederken silahını kullanmak için başka ülkelerden icazet almadığını kaydetti.



ÖYLE SİLAHLAR ÜRETTİK Kİ ARTIK PKK DÜŞÜNSÜN

Türkiyenin şu anda kendi insansız hava araçlarıyla PKK hedeflerini belirleyip, kendi akıllı bombaları ve mühimmatıyla bu hedefleri vurduğunu anlatan Işık, Biz barıştan yana olduk hiç savaştan yana olmadık. Bugün artık öyle silahlar ürettik ki PKK düşünsün. Türkiye Cumhuriyetine kafa tutmanın bedelinin ne olduğunu bir kaç gündür çok iyi anladılar, bundan sonra da inanıyorum ki anlayacaklar. Anlayana kadar bu devam edecek değerlendirmesinde bulundu.