Suruç saldırısının ardından toplanan güvenlik zirvesinden IŞİD'e yönelik 2 aşamalı mücadele planı çıktı.

Son altı ayda 600den fazla kişiyi IŞİD militanı oldukları şüphesiyle gözaltına alan, 150yi aşkın teröristi tutuklayarak cezaevine gönderen Ankara, Suruçta meydana gelen terörist saldırıyı bizimle uğraşma mesajı olarak algıladı.



IŞİDle artan mücadele kesintisiz sürecek. Operasyon ve istihbarat çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Örgütle mücadelede IŞİDin Türkiyedeki terör ağına yönelik operasyonlar öncelik haline geldi.



Örgütün Türkiye içindeki mali ve lojistik ağı çökertilecek. Örgüt mensuplarını Suriye ve Iraka geçiren irtibat elemanları, yurtdışındaki kadroyla temas kuran isimler, finans kaynakları hedef olacak. Ayrıca Türkiyedeki IŞİD sempatizanları yakın takipte tutulacak. Suruçta gerçekleşen intihar saldırısının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlunun Başbakanlıkta topladığı güvenlik zirvesinde ve güvenlik bürokrasisinin yaptığı diğer toplantılarda Suruçta 32 vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısı ve saldırının ardında olduğu tahmin edilen IŞİD terör örgütü masaya yatırıldı. Toplantıda yapılan değerlendirmede saldırının Türkiyeyi hedef aldığı, Türkiyedeki IŞİD uzantılarına yönelik artan operasyonların örgütü rahatsız ettiği, bu yüzden Türkiyeye bize dokunma mesajı verilmek istendiği analizi yapıldı. Bombalı saldırının Kobaniye gitmeye çalışan vatandaşlara yönelik olması da PYD-IŞİD çatışmalarıyla ilintilendirildi. Ankara, IŞİDle mücadeleden geri adım yok kararını teyit etti.



DEV OPERASYON GELİYOR



Ekim 2013te Türkiyenin terör örgütleri listesine aldığı IŞİDle mücadelede atılan adımların hız kesmeden devam etmesi, ayrıca IŞİDin Türkiyedeki tüm ağının ivedilikle çökertilmesi gerektiği vurgulandı.



Ele alınan kararlara ilişkin detaylar şöyle:



Operasyonlar ve istihbarat çalışmaları artırılacak. Mücadelede iki aşamalı strateji uygulanacak. Öncelik Türkiyedeki IŞİD ağının belirlenip etkisizleştirilmesine verildi. Organizasyonu sağlayan kritik isimler belirlenip deşifre edilecek. Türkiyede faaliyet yürütmelerine geçit verilmeyecek.



SINIR HATTINDAKİ HÜCRE Mİ?



Örgütün Türkiyeteki kapasitesi çökertilecek. Örgüt mensuplarını Suriye ve Iraka geçiren lojistik elemanlar, örgütün yurtdışındaki isimleriyle temas kuran isimler ile finans kaynakları hedef olacak. İkinci aşamada sıra alt düzey IŞİD mensuplarına gelecek. Örgütün Türkiyedeki sempatizan ve elemanlarının takibi için ek kaynak ve personel ayrılacak. Güvenlik toplantısında saldırının IŞİDin sınır hattındaki hücre yapılanmalarından biri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. IŞİDin, olayın üzerinden geçen 24 saat içinde saldırıyı üstlenmemesi bununla irtibatlandırılıyor. Tavizsiz yaklaşım hem IŞİD hem de Türkiye içindeki tüm terör örgütlerine karşı uygulanacak. IŞİDle mücadele ederken, PKK ve diğer yapıların etki alanlarını artırmasına izin verilmeyecek.



6 AYDA 150 DAEŞ TERÖRİSTİ TUTUKLANDI



Son altı ayda 600dan fazla kişi IŞİD militanı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı, 150yi aşkın terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.



IŞİD saflarına katılmak isteyen yabancıların engellenmesi için 98 ülkeden 15.000 kişinin Türkiyeye girişi yasaklandı. 1.500den fazla yabancı sınır dışı edildi.



10 Temmuzda IŞİD terör örgütüne katılmak isteyenleri Suriyeye geçiren insan kaçakçılarına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyon sonucunda 21 kişi gözaltına alındı.



14 Temmuzda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), IŞİD terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle üç internet sitesine erişimi engelledi.



Sınırda kaçak geçişlere yönelik operasyonlarda 2013te 54.000 kişiyi yakalayan güvenlik kuvvetleri, geçtiğimiz yıl 71.000 kaçağın Suriyeye geçmesini engelledi. 2015 yılının ilk yarısında 25.000den fazla kişi hudut bölgesinde yakalandı.



Bu arada Türkiyenin, Kobanine gelen 194.000 sivile kapılarını açması, koalisyon bombardımanını mümkün kılması ve Kobaniye Peşmerge geçişine izin vererek IŞİD kuşatmasının sona ermesini sağlaması terör örgütünün Türkiyeye öfke duymasına yol açtı.



Terörün finansmanının engellenmesi kapsamında Türkiye, ABD ile birlikte IŞİD terör örgütünün mali kaynaklarını kurutmak amacıyla uluslararası projeye liderlik ediyor. MASAK bu konuda çalışmalar yapıyor. (Sabah)