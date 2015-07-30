IŞİD üyesi Çanakkale'de yakalandı

Çanakkalede terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersinin Tarsus ilçesinde terör örgütü IŞİDe yapılan operasyonlar kapsamında arandığı tespit edilen bir kişi Çanakkalede yakalandı. Çanakkale İl Emniyet Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, Mersinde yapılan geniş kapsamlı operasyon doğrultusunda kentte çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan IŞİD üyesi, sorgusunun ardından Mersine götürülmek üzere Balıkesirin Edremit ilçesinde bulunan havaalanına gönderildi.

