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İş bulamadığı için kendini yaktı!

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Gaziantep'te işsizlik nedeniyle bunalıma giren Eyüp Dal son çare Şahinbey Belediyesi'ne başvurdu. Belediyeden de olumsuz cevap alan Dal, belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Dal, 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

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İş bulamadığı için kendini yaktı!
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 Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Eyüp Dal isimli bir vatandaş 5 yıldır iş arıyordu. İŞ-KUR’a başvuran, çeşitli iş görüşmelerine giden Dal bir türlü işbaşı yapamadı.

Eski bir hükümlü olan ve ‘hükümlü kadrosu’ndan iş arayan Eyüp Dal son olarak Şahinbey Belediyesi’ne başvuru yaptı. Belediyeden de olumsuz yanıt alan Dal, yanına benzin dolu bir şişe alarak yeniden belediyenin önüne gitti.

Burada kendini ateşe veren Dal belediyenin güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ağır yaralanan Eyüp Dal Şahinbey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 gün yoğun bakımda kalan Dal geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

Eyüp Dal

5 YILDIR İŞ ARIYORDU

Gaziantep Hakimiyet Gazetesi’ne konuşan Eyüp Dal’ın annesi Türkan Dal, “Oğlum ortalama 5 yıldır iş arıyordu. Geçenlerde bir fabrikadan kendisini aradıklarını ve işe başlayacağını gülerek anlatan oğlum daha sonra buradan da ret cevabı almıştı. Yüreğimiz yanıyor. Ölen bir köpeğe bile insanlık üzülürken benim oğlum için bir tek belediye yönetici gelip başsağlığı dilemedi” şeklinde konuştu.

 

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